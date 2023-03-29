أسامة أبو السعود



قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد، إن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية سخرت كل طاقاتها لخدمة المصلين في ليالي شهر رمضان المبارك بجميع إدارات مساجد المحافظات الست.



وأضاف الماجد عقب جولة قام بها الى مسجد عقلا الظفيري التابع لإدارة مساجد محافظة الجهراء، ان استعدادات قطاع المساجد في إدارات المحافظات الست والتي من بينها إدارة مساجد محافظة الجهراء التي استقبلت المصلين بكل سهولة ويسر.



وحث الماجد العاملين في إدارة مساجد محافظة الجهراء على بذل المزيد من الجهد لخدمة المصلين تحقيقا لمبادئ استراتيجية وزارة الأوقاف وعملا بلوائح ميثاق المسجد.