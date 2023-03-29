اختتم البنك الأهلي المتحد بنجاح رعايته مسابقة «قرآني نور حياتي» التي نظمتها مدرسة أكاديمية الكويت التعليمية للأطفال في قسم الاحتياجات الخاصة، حيث تعد هذه المسابقة جزءا من جهود البنك لخدمة كل فئات المجتمع ومن بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى تضافر كل الجهود لتشجيعهم ودعمهم.



وخلال الحفل الذي أقيم لتكريم الفائزين في المسابقة، قام ممثلو أكاديمية الكويت التعليمية بتكريم فريق المسؤولية المجتمعية من البنك الأهلي المتحد، وأثنوا على جهود البنك ودوره برعاية هذه المسابقة التي هدفت إلى إذكاء روح المنافسة الإيمانية بين عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وفهم وتدبر معانيه السامية.



وتعليقا على هذه الرعاية، ثمنت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي الدور الذي قامت به مدرسة أكاديمية الكويت التعليمية للأطفال في قسم الاحتياجات الخاصة لتنظيم هذه المسابقة، مؤكدة أن البنك لا يتوانى في دعم مثل هذه الفعاليات الهادفة التي تعد تأكيدا على دور البنك في نشر الثقافة الدينية والحث على حفظ وفهم القرآن الكريم، كما تعد تأكيدا على اهتمام الأهلي المتحد برعاية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، والتعبير عن طاقاتهم وقدراتهم الكامنة.



وأكدت التميمي أن البنك الأهلي المتحد معروف بدوره البارز في الحث على حفظ القران الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره، وتشجيع الطلبة على الإقبال على حفظ القرآن الكريم، كما له دور بارز في مساعدة إخواننا ذوي الاحتياجات على قراءة وحفظ القرآن الكريم، فقد سبق أن قام البنك برعاية تطبيق «خيركم» التفسير الميسر للصم في جزأي «عم» و«الأحقاف»، إدراكا لأهمية دعم ومساندة هذه الفئة المهمة، والحرص على تذليل العقبات أمامهم، وتعليمهم القرآن الكريم.