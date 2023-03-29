في إطار برنامجه الرمضاني الحافل بالأنشطة الاجتماعية والإنسانية والخيرية، يواصل البنك التجاري الكويتي أنشطته الخيرية التي استهلها منذ بداية الشهر الفضيل بتوزيع وجبات السحور على عمال البناء والتنظيف الموجودين في مختلف المناطق خلال شهر رمضان الفضيل، في إطار حملة البنك «سحوركم علينا».



وفي تعليقها على الحملة، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع: «من المعروف أن حملة سحوركم علينا التي أطلقها البنك منذ عدة سنوات سابقة تأتي مكملة لحملة هون عليهم الحائزة على جائزة المشروع الرائد على مستوى دول الخليج العربي»، حيث تأتي الحملة الموجهة إلى فئة عمال التنظيف والبناء الموجودين في الشوارع، بهدف التواصل مع هذه الفئة في مختلف المناسبات، ومنها شهر رمضان المبارك، والتخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم.



وأفادت الورع بأن البنك قد أخذ زمام المبادرة بإطلاق مثل هذه الحملات المبتكرة خلال شهر رمضان وطوال العام، استشعارا لمسؤوليته الاجتماعية تجاه عمال البناء والتنظيف الموجودين في أماكن عملهم، حيث يوزع فريق قطاع التواصل المؤسسي وجبات السحور على العمال، مبينة أن هذه الحملة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان، لتقديم يد العون والمساعدة لهذه الفئة الجديرة بكل اهتمام ورعاية، مشيدة بجهود جميع الموظفين المتطوعين في الحملة.