نظم برجر كنج الكويت فعالية غرس الأشجار في أجواء من المرح والتعلم والوعي البيئي للأطفال يوم السبت، وهو ثالث نشاط تعليمي ترفيهي لتطبيق «برجر كنج جونيور» في الأشهر التسعة الماضية، بدءا من حملة تنظيف الشاطئ، متبوعا بفعالية «ملك الفضاء». وبقلوب فرحة وأياد شغوفة، انضم 50 طفلا، برفقة والديهم وإخوانهم، إلى الفعالية ليكونوا جزءا من المبادرة التي تم تنظيمها بالشراكة مع فريق الأيادي الخضراء البيئي، حيث زرعوا 500 شتلة في حديقة التسامح بالأندلس. وتحول اليوم إلى نزهة عائلية ممتعة تركت انطباعا لا يمحى من عقول الشباب، وأثار الحدث حوارات هادفة بين المشاركين وعائلاتهم، وشكل روابط اجتماعية عميقة وصداقات دائمة، فكان التأثير الإيجابي على البيئة ملموسا، مما خلق شعورا بالرضا، بعد قضاء يوم جيد، على وجوه مناصري البيئة الصغار. وحفل اليوم بزيارة الشيخة أنيسة الصباح، التي كانت الضيف الرئيسي في الفعالية، وكان حضورها مصدر إلهام للأطفال وعائلاتهم، كما شارك مختار الأندلس متعب الفجي، وتقدمت «برجر كنج» بالشكر لهما على دعمهما لهذه المبادرة. بدورها، شكرت رئيس فريق الأيادي الخضراء البيئي د.سامية الصيدان «برجر كنج» على الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 والمحلية لعام 2035. مؤكدة أن شراكة «برجر كنج» تمثل نموذجا ملهما للآخرين، معربة عن فخرها بالتعاون في هذه المهمة الحيوية نحو خلق غد أفضل للأجيال القادمة.