أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارتي النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظتي العاصمة وحولي بالتعامل الفوري مع البلاغات الواردة لبلدية الكويت بشأن تجمعات المياه والقيام بتصريفها أو سحبها لإعادة انسيابية مرور السيارات في الشوارع اثر الحالة المطرية التي تعرضت لها البلاد يوم الأحد الماضي.



وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن الفرق الميدانية في إدارتي النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظتي العاصمة وحولي تعاملت مع اكثر 1257 بلاغا عن وجود تجمع مياه في عدد من مناطق المحافظتين، لافتة إلى أن جهود فرق النظافة تولي الاهتمام برفع مستوى النظافة بجميع المناطق بالمحافظة، فضلا عن التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين والمقيمين التي يتم استقبالها عبر خدمة الواتساب وخدمة الخط 139 من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات أو التي يتم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه قد تم التعامل مع عدد من الشكاوى تمثلت بسحب مياه الأمطار وتنظيف المناهيل يوم امس الأول ورفع كل ما يشوه المنظر الحضاري وفتح الطرقات.



وأكدت أن المفتشين في جميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق لا يألون جهدا في التعامل مع الشكاوى التي تتعلق بالنظافة.