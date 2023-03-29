محمد راتب



استقبل الشيخ د.إبراهيم الدعيج وإخوانه المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في ديوان المرحوم، بإذن الله، الشيخ دعيج الإبراهيم الصباح، في منطقة الشعب البحري. حضر للتهنئة كبار الشيوخ من أبناء أسرة آل الصباح، وسمو الشيخ صباح الخالد، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، والشيخ حمد جابر العلي، والشيخ مبارك جابر الأحمد، ومرزوق ناصر الخرافي، ووزراء ونواب وسفراء وأعضاء البعثات الديبلوماسية ووجهاء دولة الكويت وضيوف من الخارج.



وقد رحّب الشيخ د.إبراهيم دعيج الصباح بجميع الضيوف شاكرا لهم حضورهم الكريم للتهنئة بشهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الكويتيين جبلوا منذ القدم على إبداء البهجة والسرور بحلول شهر الصيام وتبادل التهاني بقدومه الميمون.



وتوجّه بالتهنئة باسمه وباسم إخوانه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وجميع أبناء الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى أن يعيده عليهم أعواما مديدة والجميع في صحة وخير وعافية.