بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري أن عدد المستحقين للأعمال الممتازة بلغ 2700 موظف تقريبا وسيتم الصرف قريبا وفقا للميزانية المعتمدة من وزارة المالية.



وأوضح المطيري أن قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة تسلم كشوفات المرشحين لصرف مكافأة الأعمال الممتازة من جميع إدارات وقطاعات الوزارة، وتمت دراسة الأسماء وفق اللوائح والنظم وتعاميم ديوان الخدمة المدنية، وسيتم إصدار قرار قريبا بالمستحقين ليتم استكمال إجراءات الصرف في حسابات المستحقين بأقرب وقت ممكن.



وأكد المطيري حرص «الشؤون» على سرعة الانتهاء من صرف الأعمال الممتازة للمستحقين بعد التدقيق عليها واتباع كل الإجراءات القانونية المنظمة تشجيعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل وبما يعود بالنفع على آلية العمل لتحقيق مزيد من النجاحات والتميز في مختلف قطاعات الوزارة.