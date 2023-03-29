عبدالكريم العبدالله



قام سفيرنا في جمهورية فرنسا محمد الجديع وبرفقة د.فهد الرشيدي ود.علي الموسوي من المكتب الصحي الكويتي في باريس بزيارة لمستشفى فوش FOCH، ولقاء المدير العام للمستشفى ورئيس المكتب الدولي، والذين قدموا شرحا عن تاريخ المستشفى منذ تأسيسه والخدمات الطبية التي يقدمها. وتضمنت الزيارة مناقشة نواحي عديدة تهم المرضى الكويتيين وذلك لتسهيل إجراءات علاجهم، فضلا عن مناقشة سبل تطوير العلاقة بين الجانبين في مجال التعليم الطبي.



والتقى السفير الجديع خلال الزيارة بالمرضى الكويتيين في المستشفى والاطمئنان عليهم والاستماع لاقتراحاتهم. والجدير بالذكر ان مستشفى فوش افتتح عام 1929 وهو مستشفى خاص جامعي ويحتوي على مركز أبحاث ومركز تدريبي ويوفر معظم الخدمات الطبية في مكان واحد.