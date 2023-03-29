

عاطف رمضان



أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة م.أحمد الصالح أن الفيديو المتداول لانهيار أرضي في منطقة العارضية الصناعية لا يتبع عقود الوزارة.وأشار م.الصالح الى قيام المقاول بإحدى القسائم (ملكية خاصة) بكسر احدى الخدمات التابعة للدولة، والوزارة بكوادرها المعنية متواجدة مع باقي الجهات الحكومية المعنية بالموقع للتأكد من سلامة خدماتها واعادة إصلاح التالف منها من قبل المقاول المتسبب.



ونفى م.الصالح أي انهيار للطريق وجار التأكد من المتسبب في تلف خدمات الوزارة.



وكانت فرق طوارئ وزارة الاشغال العامة توجهت الى منطقة العارضية الصناعية للتعامل مع هبوط ارضي لمعرفة الاسباب.



وافادت مصادر لـ «الأنباء» عن سقوط احدى السيارات في وسط الهبوط الارضي، كما ان احد خطوط المياه حدث له تسرب مما نتج عنه تجمع المياه.



وتحاول فرق الطوارئ الوصول الى اسباب الهبوط، حيث تواترت معلومات عن وجود حفر تقوم به احدى الشركات بالقرب من الهبوط.