

القاهرة - محمد صلاح



كثير من الفنانين والفنانات لا يستطيعون كبح جماح تصريحاتهم الجريئة أحيانا والصادمة أحيانا أخرى، مما يتسبب في حدوث ازمات ونشوب خلافات وإثارة المشاكل.. مما يترك آثارا كبيرة ويخلق حالة من الشد والجذب في الوسط الفني وتردده بمواقع التواصل الاجتماعي.



«الأنباء» ترصد اكثر التصريحات الجريئة التي اطلقها نجوم الفن وأشعلت الازمات.



الفنانة إلهام شاهين لا تتوقف عن إطلاق تصريحات مثيرة للعواصف..مما جعل النقاد يصفونها بالجريئة..ولقبها الاعلام بالمشاغبة التي لا تخاف اللوم أو العتاب مما جعلها ما تؤكد انها تدافع عن قناعاتها وأفكارها بكل حرية وبدون تردد. لذا يراها البعض فنانة مقاتلة.. وهي تعترف انها منذ أن التحقت بمعهد الفنون المسرحية دخلت في أزمات شديدة ومشاكل مع اساتذتها والمنتجين والمخرجين وزملائها وأي شخص في «إيده الأقدار» لأنها لاتتهاون في حقها او تصمت على خطأ



دائما ما تتصدر إلهام مواقع التواصل ومحركات البحث على موقع غوغل عقب كل حوار او جملة او رأي تطلقه خاصة أن لها آراء في أمور دينية وهو ما يجعلها اكثر تعرضا للنقد بشكل دائم مثلما حدث بعد حديثها عن جوانب خفية في حياتها الشخصية، في ندوة بالصالون الثقافي الذي يقدمه عوف همام رئيس مهرجان الإسكندرية وأثارت الجدل بتصريحاتها عن امكانية الصلاة في معبد يهودي لأنها تحب الأماكن الدينية وتتعبد الله فيها.. وهو ما رفضه رجال الدين والمجتمع والاعلام.



كما جاء اعلانها التبرع بأعضائها بعد وفاتها في 2021..ليفتح بابا واسعا من الاخذ والرد والجدل حول تلك التصريحات وتحريمها وإباحتها.. وكانت حجتها ان كل آراء الشيوخ المستنيرين أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة صدقة جارية.. وقانون التبرع بالأعضاء وزراعتها معمول به في كل دول العالم المتحضرة، ولن تكون مصر أقل تحضرا منهم.. وان الله خلق العلم والطب لحماية الإنسان من الألم..وكشفت أنها سجلت وصيتها بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها.. وأن أول عضو ستتبرع به هو القلب.. وذلك بسبب وفاة والدتها متأثرة بمرض القلب.واستنكر البعض تبرعها بأعضائها بشكل عام وسخر آخرون من تحديدها مصير أعضائها وتسمية أحدها بعد وفاتها بهذه الدقة.



كما أثارت إلهام ازمة اخرى بعدما صرحت عن موافقتها الزواج من غير المسلم وإمكانية الزواج بشخص يهودي أو صهيوني أو ملحد وبموجب عقد زواج مدني..وهوما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. وسط انتقادات عديدة..وقام المحامي المصري أيمن محفوظ بتقديم بشكوى ضدها في البرلمان لأن الأزهر يعتبر الزواج في الإسلام ليس عقدا مدنيا كما هو الحال مثلما ترغب الفنانة.



كما دخلت إلهام العديد من الصدامات وتبادل التصريحات مع الكثير من زملائها بالوسط الفني ومنهم الفنانة آثار الحكيم حين اعلنت اعتزالها التمثيل والبرامج واللقاءات الصحافية وكل أشكال التواجد تحت الأضواء، وذلك بعد مشوار فني وصل إلى 35 عاما.. ولكن إلهام شاهين دون سبب أعربت عن غضبها من رأي آثار رغم انها ليست طرفا في القضية وردت: لماذا دخلت هذه المهنة بما أنها لا تحترمها موضحة أن آثار لا تعمل منذ فترة طويلة.. فهل كانت لا تتعبد هذه الفترة طوال الـ 20 عاما.



ومازال الجميع يتذكر صدامها مع الفنان أحمد فلوكس والفنانة منة عرفة وطليقها بسبب تأييدها لتصريحات زوج الفنانة ياسمين رئيس انه لا يمانع تقديم زوجته للمشاهد العاطفية والقبلات والملابس الساخنة.. وأيضا غضبت لاعلان منة عرفة رفضها ان يحملها الفنان محمد نجاتي في احد المشاهد الدرامية لتدخل الهام في الصورة وتصرح بغضبها الشديد من النجوم الرافضين أداء المشاهد الساخنة والحميمة.. ليتدخل أحمد فلوكس منتقدا تصريحات الهام وزوج ياسمين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.. وتزداد التصريحات سخونة بين كل الاطراف.