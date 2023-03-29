

يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه على مدار العام بما يتناسب مع أنماط حياتهم المتنوعة ومنحهم تجربة مصرفية مميزة، وفي هذا الإطار وبمناسبة شهر رمضان المبارك، أعلن البنك عن منح عملائه عروضا حصرية وخصومات مميزة عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة.

ويمكن للعملاء الاستفادة من العرض خلال شهر رمضان الكريم، وذلك عند الدفع باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة للتسوق عبر الإنترنت.



ويقدم بنك الكويت الوطني خصما فوريا 20% على أغراض الجمعية خلال شهر رمضان من «Talabat» عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة والرمز الترويجي NBK20 حيث تطبق الشروط والأحكام.



يستمر العرض حتى 19 أبريل المقبل، كما أن هناك حملة مخصصة للعملاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تتيح لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة الحصول على خصم 20% على طلبات المطاعم من خلال الرمز الترويجي NBK20 خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل 2023.



ويقدم «الوطني» عروضا على مجموعة «لاندمارك» بالحصول على خصم 10% عند التسوق عبر الإنترنت لدى «هوم سنتر» و«سنتربوينت» و«ماكس» باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية المؤهلة، ويسري العرض لدى «سنتربوينت» و«ماكس» من 15 مارس لغاية 19 أبريل المقبل، ولدى هوم سنتر لغاية 1 أبريل.

إضافة إلى عرض «VogaCloset» الذي يمنح العملاء خصما فوريا 17% عند التسوق عبر التطبيق باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة والرمز الترويجي NBK، كما يمكن لحاملي بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الحصول على 3% نقاط KWT من الوطني عند استخدام البطاقة، ويسري هذا العرض لغاية 15 يونيو 2023.

وبهذه المناسبة، قال مدير منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، أنور البلام: نسعى إلى توفير أفضل المنتجات والعروض التي تلبي تطلعات عملائنا من مختلف الشرائح والتي تساهم في منحهم تجربة مصرفية استثنائية.



وأضاف: لدينا علاقات وثيقة مع كبرى المؤسسات الرائدة بكل القطاعات، ونسعى لاستغلال هذه العلاقات لتوفير أفضل العروض الحصرية لعملائنا بما يتناسب مع أنماط حياتهم المتنوعة، ويساهم في إثراء تجربتهم المصرفية.



وأكد البلام أن الوطني يحرص على أن يكون الأقرب دائما لعملائه ويشاركهم فرحتهم في كل المناسبات، خصوصا شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن البنك على تواصل مستمر مع عملائه للتعرف على احتياجاتهم باستخدام كل القنوات لرصد تلك الاحتياجات وتغيراتها وتطوير الخدمات والمنتجات بما يتماشى مع تلك المتغيرات.