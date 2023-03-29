

أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) عن إطلاق «صندوق الزخم الخليجي» (GCC Momentum Fund)، أول صندوق يستثمر في الأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم، والتي تقوم بالاستثمار في أفضل الأسهم الخليجية أداء ومتابعة جميع مكونات مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب للزخم الخليجي.



ويعد «صندوق الزخم الخليجي» أول صندوق خليجي يقوم بتطبيق آلية الاستثمار وفق عوامل محددة، يتبع فيها مزود المؤشرات قواعد تتسم بالشفافية في عملية اختيار الأسهم تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية ذات نفس المنهجية، مع مراعاة مستويات السيولة وعمق السوق.

ويوفر «صندوق الزخم الخليجي» للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصة الوصول لأسهم الشركات ذات أفضل عوائد معدلة وفق المخاطر.



ويعكس إطلاق «صندوق الزخم الخليجي» الجديد جهود «المركز» لتقديم الحلول والأدوات الاستثمارية المبتكرة لعملائه، بهدف تحسين العوائد المعدلة وفق المخاطر للمستثمرين.

وتم تطوير آلية الصندوق من قبل فريق إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق أبحاث ودراسات استمرت على مدى عامين للتحقق من صلاحية هذه الاستراتيجية، وذلك بالتعاون مع مزود المؤشرات «ستاندرد آند بورز».



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال محمد الغنام، نائب رئيس أول، إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «بالمركز»: يسرنا إطلاق «صندوق الزخم الخليجي» كأول صندوق غير نشط في الخليج يتبع منهجية الزخم في أسواق الأسهم الخليجية. وقد تم اختيار هذه المنهجية بعد إجراء دراسة تاريخية وتحليلية متعمقة لعدة منهجيات استثمار ومقارنتها بمؤشرات الأسواق الرئيسية من حيث الأداء والمخاطرة.

وقد لاقت هذه الاستراتيجية طلبا كبيرا من قبل المستثمرين في الأسواق العالمية. وخلال العشر سنوات السابقة، فاق أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز» للزخم الخليجي أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز» الخليجي المركب بنسبة 1.7% سنويا.

ويخدم الصندوق المستثمرين الذي يفضلون الاستثمار في الأسواق الخليجية باستراتيجية طويلة الأمد لتحقيق عوائد جيدة معدلة بالمخاطر، الأمر الذي يمكنهم من الاستفادة من تأثير العوائد المركبة. ويعد هذا الصندوق بوابة لدخول استراتيجيات «المركز» الاستثمارية غير النشطة.



وقال فهد الرشيد، نائب رئيس، إدارة استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تقوم منهجية الزخم في «المركز» بانتقاء الأسهم حسب عوامل وأسس تتماشى مع الممارسات في الأسواق العالمية. ويتم انتقاء الأسهم التي تمثل مجتمعة 50% من رأس المال للأسواق الخليجية، وذلك لتحسين مستويات والتذبذب.

وتتم إعادة مراجعة مكونات المؤشر كل ستة أشهر. ويمكن للمستثمرين بدء عملية الاستثمار في الصندوق عبر خطوات سهلة وبمعدل أتعاب للإدارة أقل من صناديق الأسهم الخليجية الأخرى.



وقام «المركز» بابتكار العديد من الأدوات الاستثمارية والخدمات المالية، وهو ما يؤكده إطلاق بوابات استثمارية فريدة تلائم متطلبات المستثمرين.

ومن بين هذه المنتجات الاستثمارية، إطلاق «صندوق المركز للعوائد الممتازة ـ ممتاز»، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و«صندوق المركز العقاري»، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و«صندوق فرصة المالي» الذي أطلقه «المركز» الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ العام 2005.