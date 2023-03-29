التتابع في القضاء



هل يجب التتابع في قضاء رمضان، بمعنى أن يصومها متتالية؟



٭ لا يجب التتابع في قضاء صيام شهر رمضان، على الراجح من قول العلماء، فيجوز أن يصومها بأيام متفرقة.



توزيع الزكاة



هل يجزئ إعطاء الزكاة لبيت الزكاة ليتولى توزيعها من غير علم صاحب المال بالجهة على اعتبار ثقته بهذه الجهة؟



٭ إذا أعطى المزكي بيت الزكاة او اي هيئة خيرية أخرى تجمع الزكاة فهو يوكل هذه الجهة في توزيع زكاته بمعرفة بيت الزكاة او اي هيئة خيرية أخرى، ويجزئه عن توزيع زكاته بنفسه.



انتفاع الفقير



هل يحق للمسلم إخراج زكاة الفطر نقدا؟



٭ ذهب جمهور الفقهاء الى عدم إجزاء إخراج القيمة عن زكاة الفطر، ويرون ان إخراج القيمة مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير.. إلخ» الحديث.



وذهب أبوحنيفة وأصحابه والنوري والحسن البصري الى جواز إخراج القيمة واستدلوا على جواز إخراجها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اغنوهم - يعني المساكين - في هذا اليوم» والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام.



والمراد في دفع الطعام او دفع القيمة في زكاة الفطر هو انتفاع الفقير بما يدفع له ولأسرته، فإن كان انتفاعه بالطعام أكثر وحاجته له أشد خاصة في سنوات القحط والمجاعات كان إخراج الطعام أفضل، وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر وتعامله بها أيسر كان دفع النقود أفضل.



استرخاء الصائم



أقضي نهاري في رمضان نائما أو مسترخيا، حيث لا أستطيع العمل لشدة شعوري بالجوع والعطش، فهل يؤثر ذلك في صحة صيامي؟



٭ هذا لا يؤثر على صحة الصيام وفي المشقة زيادة أجر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: «أجرك على قدر نصبك»، فكلما زاد تعب الإنسان زاد أجره، وله أن يفعل ما يخفف العبادة عليه، كالتبرد بالماء، والجلوس في المكان البارد.