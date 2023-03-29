الدوحة ـ فريد عبدالباقي



عقد الاتحاد القطري لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية بحضور نائب رئيس الاتحاد جاسم راشد البوعينين، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية من الأندية، وتم خلال الاجتماع الموافقة على تقليص عدد أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد إلى 5 أعضاء بدلا من 7 للفترة من 2023 إلى 2027.



كما ناقشت العمومية العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد تقرير الرئيس حول الأنشطة بما في ذلك الأنشطة منذ آخر اجتماع جمعية عمومية عادية.



كما تضمن جدول الأعمال عرض البيانات المالية المدققة واعتمادها وتقرير المدقق الخارجي المستقل، واعتماد الموازنة.



كما عقدت الجمعية العمومية لمؤسسة دوري نجوم قطر برئاسة هاني طالب بلان الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وأبرز ما جاء في الاجتماع هو الموافقة على استمرار المكتب التنفيذي بالعدد الحالي حتى موعد انعقاد الانتخابات المقبلة في فبراير من العام 2024.



هذا، وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري إيقاف مساعد مدرب نادي الدحيل سبيستيان إنريكي مباراتين (إيقاف انضباطي) وفرض غرامة مالية وقدرها 10 آلاف ريال فقط، وجاء قرار اللجنة بسبب السلوك غير الرياضي والاحتجاج على قرارات الحكم في مباراة فريقه أمام السد، في الدور نصف نهائي بطولة كأس Ooredoo.



وعلق مستخدمو «تويتر» على العقوبات، متسائلين عن موقف اللجنة من لاعب السد أكرم عفيف، وقال بعض المغردين إن أكرم أخطأ في حق الجهاز الفني لنادي الدحيل، ورغم ذلك تجاهلته لجنة الانضباط في قراراتها.



وكانت كاميرات قناة «الكاس» قد رصدت مشادة كلامية بين لاعب السد أكرم عفيف والمدرب الأرجنتيني للدحيل هيرنان كريسبو، وطاقمه الفني بعد نهاية شوط المباراة الأول بين الفريقين في الدور نصف نهائي كأس Ooredoo.



ووفق الفيديو المنشور، فقد أشار عفيف لمدرب الدحيل بالصمت، لتتطور المشادة إلى ما يبدو أنه اشتباك بسيط بين لاعبي الفريقين.