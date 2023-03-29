الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن مستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي الرائد عالميا، خضوع لاعب المنتخب الجزائري ونادي نيس الفرنسي لكرة القدم يوسف عطال إلى الفحوصات الطبية عقب الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع فريقه قبل أسبوعين أمام نانت ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.



وذكر «سبيتار» في بيان له أن عطال والذي يعاني من إصابة عضلية على مستوى الفخذ اختار المستشفى من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة، والتي سيتم على ضوئها تنظيم واتباع برنامج علاجي وتأهيلي من الإصابة.



وأبعدت الإصابة الدولي الجزائري المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019 عن المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.



يشار إلى أن مستشفى سبيتار تربطه اتفاقية شراكة مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم يقوم بموجبها المستشفى الرائد في مجالات جراحة العظام والطب الرياضي بتقديم خدماته للاعبي المنتخب الجزائري وفق أحدث المعايير العالمية، والاستفادة من أحدث الأبحاث في مجال الأداء والرياضة، وغيرها من الخدمات عالمية المستوى التي يقدمها المستشفى المعتمد مركزا للتميز في الطب الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».