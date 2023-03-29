

القاهرة - ناهد إمام



استقبل اللواء أ.ح.خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر مكتبه بالمحافظة، الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، لبحث سبل التعاون المشترك في إقامة مؤتمر الاتحاد في دورته الـ 26 المنتظر إقامته بشرم الشيخ خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023.



وخلال اللقاء أبدى اللواء خالد فودة، اهتمامه بمحاور وأهداف مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب معلنا رعايته فعاليات المؤتمر، الذي سيعقد تحت شعار «الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي» الشباب محور التنمية.. الفرص والتحديات.



وأكد اللواء خالد فودة، أن المحافظة أصبحت من كبرى المحافظات في استقبال المؤتمرات الدولية والتي كان من آخرها مؤتمر Cop27، موضحا أن المدينة مؤمنة بشكل كامل لأنها مدينة عالمية ولها سمعة عالمية، فتأمين دخول وخروج المدينة على أعلى مستوى.



وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم دعم سيناء بصورة عامة ومحافظة جنوب سيناء بشكل كبير جدا على جميع المستويات، من خلال المشروعات التي تمت بالمحافظة ومنها مشروعات الطرق والكباري والإسكان والجامعات وغيرها، مشيرا إلى أنه بصورة مستمرة يتم تنفيذ الخطط التنموية المتكاملة من توسعة الشوارع والممشى العالمي في شارع السلام، والعمل على زراعة مساحات خضراء كبيرة.



من جهتها، قالت د.هدى يسي، إن اللقاء شهد أيضا عرض مبادرة ومهرجان«عشانك يابلدي» للتنمية والسلام بمدينة شرم الشيخ، ودور المبادرة في الترويج والتنشيط للسياحة العلاجية والدينية بأرض الفيروز «سيناء الغالية».



وأشارت إلى أن محافظ جنوب سيناء، أكد أيضا رعايته للمبادرة والمهرجان موضحا أن من خطة المحافظة العمل على فتح مجالات جديدة للسياحة بأنواعها المختلفة، وأن من أولى اهتماماته السياحة العلاجية.