

تنطلق اليوم منافسات دور الـ 16 لبطولة النخبة الرمضانية الأولى لكرة القدم مواليد 1978 وما قبلها التي تنظمها الشركة الكويتية للاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وذلك تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، بإقامة مباراتين يلتقي فيهما فريق أسامة حسين مع فريق عبدالله معيوف، وفريق حمد بوحمد مع فريق آدم مرجان.



وشهد اليوم الرابع للبطولة، تواجد نجم المنتخب الوطني والنادي العربي الأسبق سامي الحشاس، الذي قام مدير أول العلاقات العامة والإعلام بالشركة الكويتية للاستثمار طلال الرشدان بتكريمه، حيث شكر الحشاش «الكويتية للاستثمار» واللجنة المنظمة للبطولة على تكريم نجوم العصر الذهبي للكرة الكويتية.



وشهد ختام الدور الأول فوز فريق ناصر الغانم على فريق فتحي كميل 5-1، وفوز فريق محبوب جمعة على فريق سعد الحوطي 3-0، وأيضا فوز فريق مؤيد الحداد على فريق سامي الحشاش 4-0، ليتأهل الفائزون إلى الدور السادس عشر للبطولة، وقد وقع اختيار نجم نادي الجهراء والمنتخب الوطني السابق وائل سليمان على هشام خليل لاعب فريق ناصر الغانم، وهيثم الشحات لاعب فريق محبوب جمعة، ومحمد صباح لاعب فريق مؤيد الحداد لتتويجهم بجائزة أفضل لاعب في المباريات الثلاث.