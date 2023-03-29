

انطلقت بطولة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الرمضانية الثانية لكرة القدم مساء الاثنين وذلك على ملعب الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة السرة، بعد أن تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية حيث كان من المقرر اقامتها مساء الأحد.



وشهد اليوم الأول حضورا كثيفا واهتماما من قبل رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان وأمين الصندوق د.عادل المشري وعدد من أعضاء الاتحاد وحضور جماهيري تجاوز 300 شخص، حيث أقيمت 12 مباراة بمشاركة 24 فريقا من مكاتب هندسية ودور استشارية كويتية بعد دمج مباريات اليومين الأول والثاني، وقام بالتحكيم الحكمان الدوليان سالم الجبان وعلي عوض من اتحاد الكرة كما تواجد فريق من مسعفي الطوارئ الطبية.



ومن ابرز نتائج اليوم الاول فوز فريق دار المشاريع 1 على فريق دار عوهه 2 بنتيجة 4-0، كما فاز فريق دار المكتب العربي 3 على زميله فريق دار المكتب العربي 4 بنتيجة 4-1، وفوز فريق دار نزار العنجري 2 على دار مستشارو الخليج بركلات الترجيح، وفوز فريق مكتب مريم بشارة على فريق مكتب سارة صادق 3-1.