

أمير زكي



كشف تقرير لإدارة الجرائم الإلكترونية التابعة لقطاع الأمن الجنائي عن ان المسروقات بأساليب الخداع عبر الإنترنت بلغت 12 مليون دينار في الربع الأول من 2023. وحذرت في مقطع بثته ويحمل جملة من التنبيهات من الانسياق وراء إعلانات زائفة أو استدراج لتزويد أشخاص مجهولين بتفاصيل الحسابات البنكية وعدم إعطاء أرقام الـ pot لأي شخص أو إعادة إرساله لأن ذلك يمنح العصابات الضوء الأخضر لسرقة الأرصدة.



وتضمن التقرير أيضا صورا للنصب وكيفية التأكد من صحة رمز التأكد البنكي، وصورا أخرى للنصب سواء كانت مباشرة أو عبر الحصول على تبرعات بأشكال مختلفة.