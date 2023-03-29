نجح تلسكوب جيمس ويب الفضائي في قياس درجة حرارة كوكب صخري يقع على بعد أربعين سنة ضوئية من نظامنا الشمسي، في عملية تجرى للمرة الأولى على الإطلاق. ويضم نظام «ترابيست-1» الذي اكتشف في العام 2017، سبعة كواكب تدور حول نجم قزم أحمر فائق البرودة، ويبعث حرارة أقل مما توفره الشمس بمرتين.



ويعد هذا النظام الكوكبي هدفا رئيسا لتلسكوب جيمس ويب الذي طورته وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وأدخلته في الخدمة في يوليو 2022. وتتمثل إحدى مهام التلسكوب في استكشاف الغلاف الجوي للكواكب الخارجية التي يحتمل أن تكون صالحة للسكن.



وأوضحت ناسا في بيان أن «ترابيست-1 هو كوكب ممتاز للاختبار»، فهو قريب من النظام الشمسي ولا يضم سوى كواكب صخرية مماثلة في الحجم والكتلة لكوكب الأرض.