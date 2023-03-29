فازت المغنية الفرنسية البنينية الأصل أنجيليك كيدجو امس بالجائزة الدولية لموسيقى الدول القطبية، متقاسمة اياها مع مؤسس شركة الإنتاج «آيلند ريكوردز» البريطاني كريس بلاكويل والمؤلف الموسيقي الإستوني أرفو بارت.



وكيدجو المولودة عام 1960 قبيل شهر من حصول بنين على استقلالها، تغني منذ أكثر من 30 عاما بلغتي والدها ووالدتها (الفون واليوروبا)، وبالفرنسية والإنجليزية كذلك.



وأكد أعضاء لجنة التحكيم السويديون أن «كيدجو هي مصدر إلهام، ومن بين أفضل مؤلفي الموسيقى والمغنيين في العالم».



وسبق للمغنية التي أطلقت عليها مجلة «تايم» لقب «ديفا أفريقيا»، بعد أن نالت خمسا من جوائز غرامي الموسيقية الأميركية.



أما البريطاني كريس بلاكويل (85 عاما) فأنشأ عام 1959 شركة «آيلند ريكوردز» التي باتت من أبرز الشركات بعدما تعاملت مع بوب مارلي وكات ستيفنز وفرقتي «روكسي ميوزيك» و«يو تو». وأشارت لجنة التحكيم إلى أن الفائز أرفو بارت (87 عاما) هو «أكثر مؤلف موسيقي على قيد الحياة تعزف مقطوعات له في العالم»، وينسب إليه ابتكاره في سبعينيات القرن الفائت تقنية في الكتابة الموسيقية هي «تينتينابولي».