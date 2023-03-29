

منصور السلطان - مبارك التنيب



أحال قطاع الأمن الجنائي الى النيابة العامة مواطنا (43 عاما) على خلفية تُهم متعلقة بحيازة أسلحة نارية ومخدرات بقصد الاتجار، وأرفق في ملف الإحالة 4 مسدسات ورشاش كلاش ورشاش ام 16 وبندقية وذخيرة الى جانب 200 غرام من مادة الحشيش وحبوب وأدوات لتعاطي المخدرات وعدد ٢ ميزان حساس.

وقال مصدر أمني لـ«الأنباء»، إن معلومات وردت الى رجال «إدارة المكافحة المحلية» عن مواطن يتخذ من مسكنه بمنطقة كيفان مخزنا للأسلحة والمخدرات، وعليه تم استصدار إذن نيابي ودهم المسكن فجر اليوم الرابع من شهر رمضان وضبطه والأسلحة والذخيرة والمخدرات.