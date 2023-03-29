

أعلنت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (كابلات) عن نتائجها المالية للعام 2022، حيث حققــت أرباحــا تقدر بـ 12.9 مليون دينار، فيما أوصى مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه بتوزيع أرباح نقدية بواقع 60 فلسا نقديا لكل سهم وفقا للمعايير والضوابط المنظمة للاستحقاق في البورصة وعقب الاعتماد من الجمعية العمومية والجهات المعنية.



وسجلت الشركة نموا بإيرادتها بنسبة 39% لتصل إلى 113 مليون دينار لعام 2022 بنسبة نموا مقارنة بـ 81.3 مليون دينار محققه في العام 2021، حيث يتألف إجمالي إيرادات المجموعة من ثلاثة عناصر رئيسية وهي مبيعات الكابلات وإيرادات إستثمارات وإيرادات تقديم الخدمات.



وحسب التقرير المعتمد من قبل مجلس الإدارة بلغ إجمالي الايرادات من مبيعات الكابلات 99.3 مليون دينار مقارنة مع 65.5 مليون دينار لعام 2021، حيث حققت الشركة الأم مبيعات متعلقة بمنتجات الكابلات بقيمة 77.1 مليون دينار مقارنة مع 50.3 مليون دينار لعام 2021 وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 53.4%.



الجدير بالذكر أن القيمة الدفترية لحصة ملكية المجموعة في 31 ديسمبر 2022 بلغت 54.9 مليون دينار مقارنة مع مبلغ 55.0 مليون دينار 31 ديسمبر 2021، فيما يشار إلى أن القيمة الدفترية لحصة ملكية المجموعة في 31 ديسمبر 2022 بلغت 54.9 مليون دينار مقارنة مع مبلغ 55.0 مليون دينار 31 ديسمبر 2021.