أمير زكي - محمد الجلاهمة



وجّه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس قطاعات خدمية بعدم استقبال المراجعين بشأن خدمات متاحة أونلاين مع استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والمشكلات التي يصعب تنفيذها اونلاين.



وتضمنت الخدمات المحظورة: الاستعلام عن القيد الانتخابي ومكان التصويت - دفع مخالفات المرور - نتيجة الفحص الطبي للمقيم -



تجديد الاقامة للعمالة المنزلية - خدمات رخص القيادة - إصدار شهادة الحالة الجنائية



- تحميل نماذج وشروط التسجيل - متابعة قضايا الجنح - تجديد الإقامة - إصدار الإقامة -



الاستعلام عن الاحكام غير المنفذة والمقيدة لإنجاز الخدمات - تسجيل طلب انتساب مبدئي



- متابعة طلب الالتحاق - دفع غرامات شؤون الإقامة - الاستعلام عن مرجع الداخلية للمقيم -



شهادة «صورة طبق الأصل» لجواز السفر الكويتي - نقل وتجديد الاقامة المؤقتة - الابلاغ عن فقدان الوثائق - دفع رسوم العمالة المنزلية الاضافية - دفع مخالفات المرور للشركات - تجديد اقامة كفيل نفسه - دفع مخالفات المرور للغير- دفع غرامة التأشيرة - دفع تذاكر المبعدين - دفع رسوم التحاق - إصدار شهادة براءة ذمة من تنفيذ الاحكام.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية ‏عن إجراء القرعة العلنية للمتقدمين للالتحاق بدورة طلبة ضباط الاختصاص الدفعة 31 لحملة الشهادات الجامعية، وذلك يوم الثلاثاء‏ الموافق 4 أبريل 2023، على أن تكون خلال فترتين، الفترة الصباحية للتخصصات العلمية، أما التخصصات الأدبية ففي الفترة المسائية، مشيرة الى انه سيتم الإرسال للمتقدمين لدورة القرعة عن طريق خدمة سهل.