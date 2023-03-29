القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إجراء الفحص الطبي لـ 84 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة».



وكشف د.حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 58 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ«QRCode» للمقبلين على الزواج، موضحا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولابد من إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يوما قبل إتمام الزواج لتسلم النتائج والحصول على الشهادة الصحية.



يذكر أن مواعيد عمل المبادرة خلال شهر رمضان الكريم من الساعة الـ 9 صباحا حتى 1 ظهرا، كما يتم الرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:



www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب، لينكدإن».