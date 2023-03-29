أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات بالجامعات الحكومية والتي تستهدف تطوير الجامعات الحكومية، على المسار الأكاديمي، والتحول الرقمي، والمشاركات الدولية والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التوسع في البرامج الدراسية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لإتاحة التعليم العالي، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب.



وذكر بيان صادر امس عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه في هذا الإطار قدم د.جمال سوسة رئيس جامعة بنها، تقريرا حول ما تشهده جامعة بنها من تطور على كل المسارات، في ضوء ما تمثله الجامعة كمنارة للعلم بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة، وإحراز العديد من النجاحات في شتى المجالات.



وأكد سوسة التزام جامعة بنها بدورها في تنمية المجتمع، من خلال توفير بيئة محفزة للتعليم والبحث العلمي وتقديم خدمة تعليمية متميزة بفرص متساوية للطلاب، وتعظيم الشراكة مع المجتمع المحلي والإقليمي.



وفي هذا الإطار، شهدت جامعة بنها تطورا ملحوظا على المستوى المؤسسي، فعلى مسار البنية التحتية تم إنشاء معامل كلية الطب بأرض الجامعة بكفر سعد بتكلفة 100 مليون جنيه تقريبا، كما قامت الجامعة بإنشاء مبنى المدرجات، ومبنى الخدمات الطلابية بمقر الجامعة بمدينة العبور، فضلا عن إنشاء المستشفى الجامعي الجديد، وذلك على مساحة 9000 متر مربع، بها 2 بدروم وأرضي و7 أدوار متكررة، وتتكلف المرحلة الأولى ما يقارب مليار جنيه مصري، وبسعة 450 سريرا، و15 غرفة عمليات، و50 سريرا بالعناية المركزة، والعديد من التخصصات الجديدة طبقا لأحدث المعايير الدولية.



واستكمالا لمسيرة التطور التي تشهدها جامعة بنها، فقد تم إنشاء جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، وبدأت الدراسة بها في سبتمبر 2022، والتي تقع على مساحة 37 فدانا، وتضم عدة مبان، منها إدارة الجامعة، وستة أبنية أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية (3 طبي، 2 هندسي، 1 علوم إنسانية واجتماعية)، و2 مبنى للورش، ومبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية، والخدمات الطلابية، وتضم مباني الكليات مدرجات، وفصول تدريب، ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل والمعينات التكنولوجية ومكاتب إدارية. وشهدت الجامعة تطورا بمحور قطاع التعليم والطلاب، فقد استحدثت الجامعة خلال عام 2022 مجموعة مميزة من البرامج الدراسية الجديدة بكليات: (التمريض، العلوم، الزراعة، التجارة، الفنون التطبيقية، التربية النوعية)، كما فازت جامعة بنها بقبول عدة مشروعات تطوير تعليم بتمويل مشترك من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والجامعة، في المجالات الطبية والهندسية.



وفي ضوء رؤية مصر 2030، وسعي جامعة بنها للتشجيع على الابتكار والبحث والتطوير والمعرفة، نظمت الجامعة أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة في موضوع المدن الذكية، في الفترة من 24 إلى 26 مارس 2022، حيث شارك 478 فريقا من 50 جامعة مصرية حكومية، وأهلية، وخاصة، بالإضافة إلى تنظيم الجامعة الملتقى القمي الأول للجامعات المصرية «نموذج محاكاة مجلس النواب»، وذلك خلال الفترة من 27 الى 30 مارس 2022. كما قدمت جامعة بنها نموذجا مشرفا في تقديم الخدمات الطبية لكل منتسبيها، من خلال تقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية لجميع طلاب كليات الجامعة، عن طريق عيادات الإدارة الطبية، بالإضافة الى افتتاح مركز الأسنان النموذجي المتطور بمبنى الإدارة العامة للخدمات الطبية، وكذلك افتتاح مركز الأسنان النموذجي المتطور بفرع الجامعة بالعبور، وجار العمل على افتتاح عيادات أسنان أخرى بكليات (الزراعة بمشتهر، الهندسة بشبرا).