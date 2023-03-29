

أعلنت «زين» عن مشاركتها في تتويج القادسية بطلا للنسخة الـ 20 من كأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم «كأس زين»، وذلك بعد تغلبه على السالمية بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت على أرض ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.



وخلال حفل التتويج، قامت زين بتقديم كأس البطولة إلى قائد «الأصفر» بدر المطوع، وذلك بحضور رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، اللذين قدما التهنئة للاعبي وعشاق القادسية على الإنجاز الذي حققه النادي بانفراده بلقب الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 6 ألقاب في تاريخه، كما كرمت السالمية وصيفا للبطولة.



وتعتبر «زين» الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال المواسم (2022-2026) وهي الدوري الكويتي الممتاز «دوري زين» ودوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى دعمها لـ «أغلى الكؤوس» كأس صاحب السمو الأمير وكأس سمو ولي العهد وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم «كأس زين».



ويرتكز دور زين حول 3 محاور رئيسية، هي الدعم المادي الذي تقدمه للاعبين والرياضيين، وتواجدها على الساحة خلال المباريات وتفاعلها مع الجماهير، بالإضافة إلى أول لعبة «فانتسي» في تاريخ الدوري الكويتي، وهي الأنشطة التي تتماشى مع رؤية الاتحاد لتطوير الكرة الكويتية والرفع من شأنها كونها الرياضة الأكثر شعبية في الدولة.



وتقدم زين جوائز نقدية وعينية للاعبين والجماهير تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار في الموسم الواحد، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري على النحو التالي: 10 آلاف جائزة أفضل لاعب في الموسم، و500 دينار جائزة أفضل لاعب في الجولة، و5 الآف دينار جائزة هداف الموسم، و5 آلاف دينار جائزة أفضل حارس في الموسم، و3 الآف دينار جائزة أفضل مدرب في الموسم، و2000 دينار جائزة أفضل نجم صاعد في الموسم.



وتم تشكيل لجنة تضم لاعبين دوليين سابقين من أصحاب الخبرة لوضع المعايير والأسس التي يتم اختيار الفائزين بالجوائز التشجيعية بناء عليها، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهم: سعد الحوطي رئيسا للجنة، وائل سليمان، أسامة حسين، ومحمد بنيان.



الشاهين: منافسة قوية على الدوري



عبد العزيز جاسم



هنأ رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين القادسية، مشيرا إلى أن من شاهد المباراة يظن أنها إحدى جولات الدوري الحاسمة.



‏وأضاف: «من الواضح أن جميع الفرق تستعد بقوة من أجل المنافسة على لقب دوري زين هذا الموسم، لاسيما أن هناك 3 فرق وهي العربي والكويت والقادسية يتنافسون على دوري الزعامة»، لافتا إلى أن اتحاد الكرة خطط من أجل الظهور بهذا المستوى والتنافس الكبير، وخير دليل أن ذلك الأمر انعكس على مستوى «الأزرق» و«الأولمبي».



‏وتقدم الشاهين بالشكر لإدارة شركة زين على الدعم الكبير الذي تقدمه في جميع منافسات بطولات اتحاد الكرة.





الفهد: «الأصفر» لا يفقد هيبته.. وبونياك: نسعى لمواصلة التميز



عبدالعزيز جاسم



أكد رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد، أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وهو ما أسهم في حصولهم على لقب كأس زين، وقال: على الرغم من فرحتنا بتحقيق اللقب والظهور بهذا المستوى فإن الجميع حزين على إصابة بدر المطوع ونتمنى أن تكون أخف مما نتوقع.

وأشار الفهد الى ان«الفريق لا يفقد هيبته والنتائج لا تعكس معدن الفريق، وخير دليل أن من كان يظن أن «الأصفر» لن يقدم مستوى هذا الموسم فقد رد عليه اللاعبون في الملعب».



من جهته، أبدى مدرب القادسية الصربي بوريس بونياك سعادته بتحقيق لقب «كأس زين»، وقال «هذا ما نعمل لأجله ونحلم به، ونسعى لمواصلة التميز وتقديم مستويات تنافسية عالية في الأدوار المقبلة للدوري الممتاز، بما يضمن منافسة الأصفر على المراكز المتقدمة». وأشار بونياك إلى أن فريقه كان جيدا وصلبا بالشوط الأول، مضيفا «ارتكبنا بعض الأخطاء بمرور الوقت، وتكبدنا ركلة جزاء لم يكن لها داع، لكن مثل هذه الأمور تحدث فهذه طبيعة كرة القدم، ولعل أكثر ما يقلقني الإصابة التي يعاني منها بدر المطوع فهو عنصر مهم للفريق على المستويين الفني والشخصي».

وأكد بونياك أن مواجهة العربي المقبلة في الدوري ستكون محل اهتمام جميع أعضاء الفريق. وقال«سنبدأ التحضير سريعا للديربي، وعلينا أن نكون في أتم جاهزية لتحقيق هدفنا بالمباراة وهو الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة».





الخالدي: «السماوي» اجتهد.. ولكن!



هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي، أن فريقه قدم مباراة رائعة أمام القادسية في نهائي كأس الاتحاد التي خسرها بركلات الترجيح.

وقال لـ «الأنباء»: «لم يحالفنا الحظ في الخروج فائزين والظفر بالكأس، لكننا راضون عما قدمه اللاعبين طوال المباراة. لعب الفريقان بأفضل العناصر المتاحة، باستثناء لاعبي الأزرق، وعليه جاءت المباراة متكافئة ومثيرة في أغلب فتراتها».

وأشار بدر الخالدي إلى أن «السماوي» اطمأن على جاهزية جميع اللاعبين، من خلال الأداء المتميز للاعبين في نهائي كأس زين، مضيفا بالقول: تنتظرنا مواجهات مهمة بالدوري الممتاز، وسوف نخوضها بطريقة النهائيات في كل مباراة.