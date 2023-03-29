

مبارك الخالدي



قرر رئيس مجلس إدارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور منح كل لاعب من لاعبي فريق تحت 14 سنة 300 دينار مكافأة بمناسبة الفوز بلقب دوري الواعدين لكرة القدم من مواليد 2008-2009 للموسم الرياضي 2022-2023.



وكان «الأخضر» قد تغلب في المباراة الختامية على الكويت بهدف نظيف بعد مباراة جماهيرية مثيرة، رافعا رصيده إلى 43 نقطة تلاه الكويت ثانيا بـ 41 نقطة والقادسية ثالثا بـ 32 نقطة.



وقال عاشور «الف مبروك للاعبين وذويهم ولجماهير النادي على هذا الفوز من فريق واعد وهم إضافة ونجوم المستقبل للقلعة الخضراء»، مضيفا «نجح هذا الفريق في تحقيق لقب الدوري للمرة الثانية على التوالي وأتمنى أن يكون ذلك حافزا لهم لتعزيز ثقافة الفوز مستقبلا في جميع البطولات»، مشيرا إلى تقديره لجهود الأجهزة الفنية والطبية والإدارية وأولياء أمور اللاعبين مع هذا الجيل من اللاعبين.