



أعلنت اللجنة المنظمة لدورة سعد التميمي الرمضانية الأولى لكرة القدم عن زيادة الفرق المشاركة في الدورة من 32 إلى 64 فريقا، وذلك نزولا عند رغبة العديد من الفرق الراغبة في المشاركة بالدورة التي تنطلق منافساتها في التاسعة مساء الخميس المقبل.

كما رصدت اللجنة المنظمة للدورة، وبتوجيهات من سعد التميمي زيادة عدد الفرق الفائزة بالجوائز المالية، حيث أضيفت جائزة مالية تقدر بـ 1000 دينار لصاحب المركز الثالث، وذلك إلى جانب الجوائز المرصودة مسبقا، حيث سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 5 آلاف دينار، فيما ينال الوصيف 3 آلاف دينار، بالإضافة إلى تقديم العديد من الجوائز يوميا للجماهير التي ستحضر مباريات الدورة.



وتقام مباريات دورة سعد التميمي الرمضانية الأولى لكرة القدم، على 5 ملاعب مكشوفة، بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، على أن تكون المباراة الواحدة من 20 دقيقة موزعة على شوطين، كما ستشهد الدورة العديد من الفعاليات المتنوعة، والمفاجآت التي أعدتها اللجنة المنظمة لجماهير الدورة.