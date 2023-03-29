

يدخل دوري كرة القدم للصالات للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي المرحلة الثالثة بإقامة مواجهتين، تجمع الأولى جامعة الكويت في أول ظهور لها مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي صاحبة الصدارة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على كلية القانون ضمن المجموعة D، وتلتقي في المباراة الثانية الجامعة العربية المفتوحة برصيد نقطة واحدة مع الجامعة الأميركية في الكويت بالرصيد نفسه ضمن المجموعة الأولى، بينما تحتل كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا صدارة المجموعة برصيد نقطتين وينتظر مواجهة اليوم في حال التعادل الإيجابي بنتيجة بعيدة 4 أهداف لكل فريق أو فوز أحدهما يتأهل إلى الدور المقبل.



هذا، واكد رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم للصالات وليد نصار أن اللجنة تطبق كافة الشروط والمعايير التي تم وضعها من خلال اللائحة في كل الأمور حتى تكون هناك عدالة في القرارات التي يتم اتخاذها، مضيفا: «تميزت النسخة الحالية بالإثارة خاصة في المواجهات الأولي كون بطاقات الحسم في التأهل لدور الـ 8 ستظهر عقب انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعات الأولى والثالثة والرابعة التي تضم 3 فرق، بينما الأمور ستكون واضحة في الثانية عقب الجولة الثالثة».