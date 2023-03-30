

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت اقتحام عدد من المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأكدت الوزارة في بيان لها أن استمرار هذه الممارسات غير القانونية يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وجددت موقف الكويت الثابت الداعي إلى ضرورة تحرك الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن المسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة واحترام حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.