عبدالعزيز الفضلي



أكد رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين حمد الهولي ان الجمعية تخدم القضايا التربوية للمعلمين الكويتيين وغير الكويتيين، مشيرا الى اننا نعمل على الوقوف مع المعلم في الميدان التربوي ايا كانت جنسيته ونعمل على توفير الاجواء المناسبة له والمطالبة بحقوقه حتى يؤدي دوره على أكمل وجه في العملية التعليمية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الهولي للصحافيين خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الجمعية بمناسبة شهر رمضان المبارك وحضره عدد من القيادات التربوية وحشد من اهل الميدان التربوي. واشار الى ان الجمعية اعتادت على اقامة مثل هذا اللقاء بشكل سنوي واستقبال المهنئين في الشهر الكريم، لافتا الى اننا نوليه خصوصية ونحاول ان نعزز هذه العادات الطيبة.



واضاف الهولي ان هذا اللقاء يعكس الشراكة المجتمعية ويحقق نوعا من التكامل بين القيادات في الوزارة من خلال لقاء مباشر مع اهل الميدان التربوي من ناحية التهاني وتبادل وجهات النظر فيما يخص المنظومة التربوية في جو اخوي، موضحا ان ذلك يبين مدى الترابط ومكانة العلاقة وأهميتها بين القيادات وأهل الميدان.



وذكر ان جمعية المعلمين هي جمعية نفع عام ودورها المطالبات بحقوق المعلمين والارتقاء بهم سواء كانوا من الكويتيين او الوافدين والذين مفتوح لهم المجال للانتساب من غير حق الانتخاب ولهم الحق ان يتمتعوا بمزايا وخدمات المعلمين بشكل عام، لافتا الى اننا نعمل لنقل هموم الميدان للقيادات المعنية من خلال الاقتراحات التي تقدمها الجمعية وتتبناها وتنقلها بشكل مباشر الى أصحاب القرار والتنسيق عن طريق الوزارة.