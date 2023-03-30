انطلقت فعاليات تأهيل ومنح إدارة المشاريع في قطاع التخطيط والمشاريع بالإدارة العامة للطيران المدني، شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 الذي يهدف إلى تحسين العمليات والأنشطة وزيادة القدرة في ضبط معايير الجودة.



وانطلاقا من اهتمام الإدارة العامة للطيران المدني على تطوير العمل في كافة القطاعات المختلفة للطيران المدني ورفع مستوى أداء العاملين وتحقيق أعلى مستويات الجودة، فقد قام نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع م.سعد العتيبي وبحضور كل من مدير إدارة المشاريع م.علي المعيلي ومراقب المشاريع م.محمد الحافظ ورئيس قسم التطوير والتنسيق ومدير مشروع نظام إدارة الجودة ISO م.علي حسين الصائغ، بتكريم مجموعة من المشاركين الحاصلين على شهادتي دورة المدقق الداخلي والـ«kpi» في كافة الاقسام العاملة في قطاع شؤون التخطيط والمشاريع في الإدارة العامة للطيران المدني المشاركين في الدورات التدريبية ضمن تأهيل ومنح ادارة المشاريع شهادة نظم ادارة الجودة ISO 9001:2015 والتي شملت تدريب عدد 230 من العاملين.



وقد أشاد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع بجهود المشاركين في الدورات التدريبية وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء من اجل الارتقاء بمستوى الأداء في الإدارة بما يعود في النهاية بتحقيق ما تصبو اليه الدولة من تطوير العمل في جميع قطاع الخدمات في كافة الوزارات والجهات الحكومية.



واكد حرص القطاع على تنظيم هذا البرنامج الذي يأتي ضمن العمليات التي يشملها برنامج ادارة الجودة من اجل الارتقاء بخدمات الطيران المدني ومواكبة كافة التغيرات والتطورات المستمرة التي تحدث على مستوى الخدمات في أرقى مطارات العالم.



وفي الختام، تقدم نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع م.سعد محمد العتيبي بالشكر والتقدير لشركة دار الخلف للاستشارات والتدريب على تنفيذ هذه الدورات والقيام بكافة أعمال التأهيل التي يتضمنها المشروع الذي مدته 8 أشهر للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015.