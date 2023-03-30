أسامة أبوالسعود



أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد أن المراكز الرمضانية نجحت في استقطاب جموع المصلين.



وقال الماجد في تصريح صحافي عقب جولته في مسجد دعيج السلمان الصباح بمنطقة الصباحية في محافظة الأحمدي إن الاوقاف نجحت بمشاركة الوزارات والجهات الأخرى في تنظيم هذه الليالي المباركة.



وأضاف أن زيارة المراكز الرمضانية مدعاة للفخر والاعتزاز.



وبين أن هذا النجاح الذي وصلت إليه وزارة الأوقاف في المراكز الرمضانيـــة هو ثمرة جهـــد مشترك بين وزارة الأوقاف والوزارات والجهـــات الأخـــرى التي اشتركــــت مـــع وزارة الاوقـاف في تنظيم هذه الليالي المباركة.



ودعا الماجد العاملين في مركز مسجد دعيج السلمان الصباح الرمضاني إلى الاستمرار في هذا النجاح والمرتبة التي وصلت اليها الخدمة التي تقدمها إدارة محافظة الأحمدي، فهذا الحجم من العمل يجب أن يبقى ويستمر لخدمة المصلين.