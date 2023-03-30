استقبل الشيخ دعيج الخليفة المالك والشيخ فيصل المالك المهنئين بالشهر الكريم في ديوانهما بالجابرية، حيث تبادل الحضور من الشيوخ والشخصيـــات والسفـــراء والمواطنين الذين توافدوا على الديوان التهاني والمباركة بشهر رمضان.



وبعد الترحيب بالجميع توجه الشيخ دعيج الخليفة والشيخ فيصل المالك بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى جميع أبناء الشعب الكويتي والمقيمين على أرضها وللأمتين العربية والإسلامية، داعيا الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.