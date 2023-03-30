محمد راتب



أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة أن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ستقوم بصرف كيس «شوار» مجاني على كل 10 أكياس ومضاعفاتها من جميع أنواع الأعلاف المدعومة وغير المدعومة، وذلك اعتبارا من أول أبريل المقبل حتى إشعار آخر، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وتقدم القريفة بالشكر إلى شركة المطاحن على هذه المبادرة التي تدل على حرص الشركة على تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على استدامته، وتعزيز مسيرة دعم الثروة الحيوانية على النحو الذي يرضي تطلعات المربين، وتقديم خدمة أفضل لهم.