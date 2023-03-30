

في إطار تعزيز وتطوير التواصل مع العملاء ضمن خطة تسويقية شاملة تهدف إلى تعريف جمهور العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري الكويتي، قام فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي بالتواجد في شركة النفط الكويت في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز ليوم واحد، حيث قام الفريق بعرض الخدمات والمنتجات وآخر العروض التي يقدمها البنك على موظفي الشركة.



وقام فريق المبيعات المباشرة بالبنك بتعريف موظفي شركة نفط الكويت على عرض تحويل الراتب الذي يوفر للموظفين مزايا متعددة وبطاقات ائتمانية وغيرها من خدمات الدفع غير التلامسية، بالإضافة إلى العديد من الحسابات والبطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع التي يوفرها البنك والتي تلبي احتياجات شرائح العملاء كافة.



وتأتي هذه الزيارة من ضمن ندوة تعريفية لتطبيق «امتاز» الخاص لموظفي القطاع النفطي. بالاضافة، لتعريف موظفي تلك الجهات بالخدمات التي يوفرها البنك التجاري وحرصه الدائم على التواجد مع العملاء من خلال هذه الزيارات.