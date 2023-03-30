

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم أمس الأربعاء في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: نرجس هاني صادق سبتي، سعاد عبدالمحسن عبدالله الصالح، يوسف عبداللطيف عدنان الحملي، حصة دليل شمروخ الهضيبان العتيبي، أحمد السيد سعد ابراهيم، عامر كامل صديق الحاج محمد، أفنان حسن محمد حسين، سعد سيف عمر البذالي، خالد إسماعيل محمد الخالدي، شهناز أكبر حيدر محمد.يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 الف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقى الجوائز الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 الف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.



وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، منها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.