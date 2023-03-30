

أعلنت شركة العقارات المتحدة عن استكمالها بنجاح إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 80 مليون دينار لأجل 5 سنوات، حيث قام كل من كامكو إنفست وبنك الخليج بدور مديري الإصدار، ويعد هذا أكبر إصدار لسندات مقومة بالدينار الكويتي في القطاع العقاري مما يعكس ثقة المستثمرين بالمتانة الائتمانية التي تتمتع بها الشركة.



وتم إصدار السندات التي تستحق في عام 2028 على أساس شريحتين الأولى بسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 7.00%، والثانية بسعر فائدة سنوية متغيرة بمقدار 3.00% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل الفائدة المتغيرة 1.00% سنويا فوق معدل الفائدة الثابتة.



وحظي هذا الإصدار باهتمــام واســــع من قبل المستثمرين، وهو الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بقوة ومتانة المركز المالي لشركة العقارات المتحدة وإيمانهم باستراتيجية الشركة خلال السنوات القادمة. كما عزز هذا الإصدار مكانة الشركة في السوق الكويتي كلاعب رئيسي في قطاع تطوير العقارات.



وفي معرض تعليقه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة مازن حوا «يعد هذا الإصدار من حيث حجمه نقلة نوعية للشركة، حيث يأتي في الوقت الذي تكثف فيه العقارات المتحدة أعمالها بالكويت والمنطقة، ونسير بخطى مدروسة تتسق مع استراتيجيتنا ورؤيتنا للنمو المستقبلي وضمان تحقيق القيمة المستدامة لكل المساهمين».



وأضاف حوا «نود أن نشكر هيئة أسواق المال، ومستثمرينا ومديرينا الرئيسيين المشتركين ـ كامكو إنفست وبنك الخليج على جهودهم».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست فيصل صرخوه «على الرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق المالية وكونه أكبر إصدار مقوم بالدينار الكويتي في القطاع العقاري، إلا أننا تمكنا من اتمامه بسلاسة ويسر وخلال فترة زمنية قصيرة.

فقد كان لقوة المركز المالي لشركة العقارات المتحدة واستراتيجيتها وسجلها الحافل في أسواق الدين دور رئيسي في جذب المستثمرين.

نقدر الدور الحيوي الذي قام به فريق الاستثمارات المصرفية ودعمهم المستمر للصفقات الكبرى وتسخير خبراتهم والاستفادة من تجاربهم لتقديم أفضل النتائج الممكنة.



بدوره، قال مدير عام الاستثمارات في بنك الخليج هاني العوضي «يسعدنا المشاركة كمدير رئيسي مشترك مع شركة كامكو انفست في الإصدار الناجح لأكبر سندات مقومة بالدينار الكويتي في القطاع العقاري، وذلك بعد أشهر قليلة من نجاحنا معا في إصدار أكبر سندات مقومة بالدينار الكويتي لصالح مجموعة كيبكو بقيمة 165 مليون دينار».



من جهته، قال المدير التنفيذي للإدارة المالية للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، سانتوش كومار «تمت تغطية الاكتتاب الخاص بالسندات المطروحة حيث تم تحقيق المبلغ المستهدف والبالغ 80 مليون دينار، ما يعكس ثقة المستثمرين في شركة العقارات المتحدة. وتعد هذه السندات عنصرا رئيسا من مقومات هيكل رأس المال الخاص بالشركة، ما يعكس الكفاءة التشغيلية للشركة وسعيها الدائم لتحقيق الرؤية المالية والإدارية للشركة من خلال الاستراتيجية المتبعة فيها».