

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن اختتام برنامج «التميز في قيادة الأعمال» لعام 2022 /2023 المصمم خصيصا للقادة المتميزين على مستوى مجموعة «بيتك» كجزء من رحلة تطوير مهاراتهم القيادية لتحقيق أقصى إمكاناتهم وقدراتهم.



وجرى تصميم البرنامج بالتعاون مع «هيدسبرنج، ذراع التطوير الإداري لـ IE Business School وFinancial Times وهما من أكثر المؤسسات تميزا على مستوى العالم.



وانطلق البرنامج في نوفمبر 2022 في الكويت، وانتهى في إسبانيا ـ مدريد في فبراير 2023 بمشاركة 21 من موظفي مجموعة «بيتك»، حيث تمت استضافة المشاركين في الحرم الجامعي لجامعة IE.



وشمل البرنامج مجموعة من الدورات التدريبية والجلسات الافتراضية ركزت على مواضيع القيادة الرئيسية واستراتيجية الأهداف والابتكار والتغيير والقيادة الذاتية، وذلك للارتقاء بمهارات وقدرات القادة، وتعزيز المعرفة المتعلقة بالقيادة والسلوك المهني لمساعدتهم على إحداث تأثير إيجابي وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدعم فريق عملهم بهدف تحسين إنتاجيته وتطوير أدائه وتعزيز تناغمه وانسجامه.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن البرنامج تنفيذ مشروع يرتكز على التعاون فيما بين القادة حيث تم تقسيمهم خلال البرنامج لعدة فرق بهدف رسم الاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق الهدف المحدد ضمن المشروع.



وبهذه المناسبة، هنأ المدير التنفيذي لإدارة المواهب في «بيتك» محمد المسلم القياديين المتميزين على هذا الإنجاز، معربا عن فخره بكونهم جزءا من قادة المستقبل في «بيتك».



وأضاف المسلم أن المشاركين في البرنامج أظهروا طموحا للتعلم، وتركيزا على السعي لتحقيق الأفضل نابعا من رغبتهم في الالتزام برؤية وأهداف «بيتك»، مؤكدا أن تمكين المواهب في «بيتك» من تحقيق تطلعاتهم، ينعكس لا محالة على أدائهم وتفانيهم في العمل، وبالتالي على مكانة «بيتك» المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا.



كما حث المشاركين على ضرورة العمل على تطبيق جميع المفاهيم المشمولة في البرنامج والعمل على تطوير سلوك المشاركين القيادي بناء على الممارسات المذكورة في البرنامج والذي سينعكس ايجابا على فعاليتهم القيادية.



وأكد أهمية مواصلة التعلم والتدريب لتعزيز صفوف «بيتك» من الكفاءات والمواهب القادرة على مواصلة التجديد والإبداع، والمحافظة على الريادة والتميز على مختلف الأصعدة والمستويات.



ولفت المسلم الى أن البيئة التي يوفرها «بيتك» للموظفين من ناحية التدريب والتطوير تعزز مكانة البنك باعتباره أفضل مكان للعمل وللتطوير المهني، مؤكدا مواصلة جهود الاستثمار في المواهب وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم وفق معايير عالمية، وخلق تجربة تعليمية أكثر تفردا ومواكبة لآخر المستجدات بالشراكة مع جامعات ومؤسسات عالمية مثل Harvard، وIE Business School، وINSEAD.