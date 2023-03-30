وافقت السعودية على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين بصفة «شريك للحوار»، على ما أفادت وسائل إعلام سعودية رسمية، في إشارة جديدة إلى تزايد روابط المملكة الخليجية مع البلد الآسيوي العملاق.



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن المملكة وافقت على مذكرة حول منح السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.



ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قولها إن انضمام السعودية إلى المنظمة نوقش خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى المملكة، مضيفة أن صفة شريك الحوار ستكون خطوة أولى قبل منح المملكة العضوية الكاملة في المدى المتوسط.



والمنظمة هي اتحاد سياسي وأمني لدول تشغل مساحة كبيرة من أوراسيا من بينها الصين والهند وروسيا. وتأسست المنظمة عام 2001 بين روسيا والصين ودول الاتحاد السوفييتي السابقة في وسط آسيا، وتوسعت لتضم الهند وباكستان متطلعة للعب دور أكبر في مواجهة النفوذ الغربي في المنطقة.



ويأتي انضمام السعودية بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الكشف عن اتفاق مهم رعته بكين لاستئناف العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وإيران بعد قطيعة استمرت سبع سنوات. وتستعد السعودية وإيران لإعادة فتح سفارتيهما في طهران والرياض مع توقع اجتماع بين وزيري خارجية البلدين قبل نهاية شهر رمضان، على ما ذكرت وسائل إعلام سعودية الاثنين الماضي.