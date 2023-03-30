

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أنهى منتخبنا الأولمبي مشواره في البطولة الدولية الودية للمنتخبات الآسيوية تحت 23 سنة، والتي اختتمت منافساتها أمس الاول بحصوله على المركز الثالث عقب فوزه على تايلند 1-0 سجله إبراهيم كميل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول في المواجهة التي جرت بينهما على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة.



وقد حقق «الأولمبي»، العديد من المكاسب خلال مشاركته في البطولة التي تعد إعدادا له لخوض غمار تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والتي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، وذلك من أجل حجز مقعد له في النهائيات التي تستضيفها الدوحة أيضا مطلع العام المقبل.



وكان «الأولمبي» قد جمع 4 نقاط في البطولة بفوزه على قيرغيزستان بهدف نظيف سجله طلال القيسي في الدقيقة (50) بالجولة الأولى وتعادل سلبيا أمام السعودية في الجولة الثانية، ليواجه منتخب تايلند لتحديد المركزين الثالث والرابع.



وأسفرت نتائج الجولة الختامية للبطولة، عن تتويج منتخب كوريا الجنوبية بطلا لدولية قطر بعد فوزه على الإمارات 3-0 فيما حل العراق خامسا بفوزه على عمان بهدف حسين عبدالله، وخسر منتخب قطر «المستضيف» أمام منتخب السعودية بركلات الترجيح (10-9) وفي ختام المواجهات جاء منتخب قيرغيزستان تاسعا عقب فوزه على فيتنام بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي.



وفي هذا الصدد، قال مدير منتخبنا الوطني جراح العتيقي إن بطولة قطر الدولية تعد بمنزلة فرصة للفرق المشاركة بها، والتي أقيمت ضمن أيام «فيفا داي» قبل خوض التصفيات الآسيوية التي ستقام بالدوحة في سبتمبر المقبل، مضيفا أن البطولة منحت الجهاز الفني بقيادة البرتغالي إيميليو بيكسي الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، وتهيئة عدد من اللاعبين للانضمام إلى المنتخب الأول مستقبلا، وفق رؤية اتحاد الكرة.



وأشاد العتيقي بأداء ومستوى اللاعبين خلال منافسات البطولة، مشيرا إلى أن المنتخب حقق العديد من المكاسب خلال مشاركته في دولية قطر، أبرزها عدم اهتزاز شباكنا على مدار 3 مباريات، كما وجه الشكر لمنظمي البطولة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظيت به البعثة الكويتية على مدار البطولة.