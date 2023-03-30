

يحيى حميدان



تكتمل تدريبات فريق الكرة بنادي الكويت مساء اليوم الخميس بعد عودة اللاعبين المستدعين لصفوف المنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي، وكذلك عودة محمد مرهون عقب مشاركته مع منتخب بلاده البحرين في فترة التوقف الدولية خلال الأسبوع الجاري.



ويستعد «الأبيض» بجدية عالية في الوقت الحالي لمواجهة السالمية المقررة السبت المقبل في افتتاح منافسات دور الستة الحاسم لتحديد هوية بطل دوري «زين» الممتاز، إلا أن أكثر ما كان يؤرق الجهاز الفني بقيادة المدرب البحريني علي عاشور هو العدد الكبير من الغيابات في الفترة الأخيرة بسبب استدعاء الكثير من اللاعبين لصفوف «الأزرق» والأولمبي، بالإضافة إلى مرهون.



وحرص عاشور على متابعة كل لاعبيه في مبارياتهم الدولية خلال الأسبوع الجاري للوقوف على مستوياتهم. ولا يعاني الكويت من أي غيابات أمام السالمية، حيث سيدخل اللقاء بصفوف مكتملة.