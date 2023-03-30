

عبدالعزيز جاسم



أكد رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين أن منتخبنا الوطني الأول لكرة لقدم حقق المهم في فترة التوقف الدولي «فيفا داي» من خلال انتصارين مهمين على الفليبين وطاجيكستان، ما سيسهم في رفع تصنيف «الأزرق».



وكان منتخبنا قد حقق أمس الأول الفوز على طاجيكستان 2-1 سجلهما بدر طارق في الدقيقة (8) وشبيب الخالدي في الدقيقة (60)، فيما سجل للمنتخب الطاجيكي خليلوف في الدقيقة (89) والذي طرده الحكم العماني أحمد الكاف لاعتراضه على القرارات. وبذلك استطاع منتخبنا التفوق على منتخب لم يتذوق الخسارة منذ 9 أشهر.



وأشار الشاهين إلى أنه غير راض عن الأداء الفني نوعا ما في مباراة طاجيكستان، لكن اللاعبين حققوا الأهم وهو الفوز ما سيسهم برفع التصنيف الآسيوي إلى المركز الـ 26 وهو جزء من المخطط الذي سنواصل العمل عليه في شهر يونيو المقبل بالاستمرار في جهودنا لرفع التصنيف الدولي والآسيوي، وأضاف: «أشكر اللاعبين والجهازين الفني والإداري على ما قدموه طوال الـ 11 يوما، خصوصا بعد تحقيقهم لانتصارين مستحقين».



وأوضح: «ندخل في الأيام المقبلة على دوري الحسم «دوري زين الممتاز» والذي ستكون فيه مباريات قوية ومن سيثبت نفسه من اللاعبين سيكون ضمن المنتخب في المباريات الودية الحاسمة في يونيو المقبل قبل قرعة تصفيات كأس العالم 2026 وآسيا 2027».



من جهته، بارك المهاجم شبيب الخالدي للجماهير واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على هذا الانتصار المعنوي، قائلا «كنا نحتاج لهذا الانتصار بسبب المنافسة على رفع التصنيف والذي تراجع مثلما يعلم الجميع بسبب الإيقاف»، مشيرا إلى ان مستوى «الأزرق» في تطور من كأس الخليج حتى الآن، لذلك فإن الفوز مهم جدا، فالانتصار يأتي بعده انتصار ونحن نسعى إلى عودة الأزرق لسابق عهده وان يكون القادم افضل.



من ناحيته، قال المدافع فهد الهاجري إن اللاعبين لم يقصروا في المباراة وقدموا مباراة كبيرة استحققنا من خلاله الفوز، موضحا أن المنافس الطاجيكي استحوذ على الكرة أكثر من «الأزرق» في بعض فترات المباراة، لكن المهم لدينا كان تحقيق الانتصار وهو ما تحقق، لافتا إلى أن اللاعبين في المعسكر الداخلي كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز في المباراتين من أجل رفع التصنيف.



وقال الهاجري إن المنتخب يعتبر جديدا من ناحية اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالإضافة إلى إدارة اتحاد الكرة على مستوى عال تفكر لسنوات مقبلة، لذلك فالأزرق سيعود من جديد.