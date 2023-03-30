

عبدالعزيز جاسم



أثبتت الفحوصات التي أجراها نجم القادسية بدر المطوع اصابته بتمزق في عضلة السمانة، حيث من المقرر ان يستغرق برنامجه العلاجي ما يقارب أسبوعين مبدئيا، حيث تعرض للإصابة في نهائي كأس زين الذي توج بلقبه الأصفر للمرة السادسة في تاريخه «رقم قياسي»، وبهذا تأكد غياب المطوع عن مواجهة الديربي أمام العربي في دوري زين الـ 6 الكبار، وكذلك السالمية وكاظمة في الجولات الثلاث الأولى من القسم الثالث للدوري الذي سينطلق السبت المقبل وقد يغيب بصورة كبيرة عن مباراة الكويت في الجولة الرابعة.



كما غادر لاعب الوسط عبدالعزيز وادي إلى مدينة برشلونة لإجراء عملية بالغضروف الخارجي للركبة على يد د.كوجات، ومن المستبعد جدا أن يكمل وادي ما تبقى من منافسات الموسم بسبب فترة التأهيل الطويلة التي يحتاج اليها.



في غضون ذلك، تعرض لاعب الوسط أيضا عبدالله العنزي لإصابة قوية خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي في مباراة تايلند بالبطولة الودية الدولية بقطر، بينما سيغيب المحترف الفرنسي عبدالواحد سيسوكو أمام «الأخضر» بسبب الإيقاف.‏