

هادي العنزي



زادت غلة الأهداف في اليوم الثالث لدورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم، عن اليومين السابقين، بعدما شهدت تسجيل 17 هدفا في 5 مباريات فقط، فيما أدى انسحاب فريق «هاتريك أكاديمي» لعدم إقامة المباراة السادسة، وقد حضر عدد من المباريات نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي، وعدد من القيادات الرياضية وجمهور غفير تابع المباريات بحماس كبير.



وتمكن «الجزيرة» من حسم مباراته مع «فواز» في شوطها الأول متقدما بهدفين دون رد، وأكمل المهمة بمثلهما في الشوط الثاني، ليخرج فائزا 4-0، وفي المباراة الثانية تفوق «أبناء الصليبخات» على فريق المانع بخماسية نظيفة، وفي اللقاء الثالث تمكن «هيروز» من تجاوز نظيره «سبيرز» 2-0، وبركلات الجزاء الترجيحية تمكن فريق «شباب STD» من التأهل إلى الدور الثاني للبطولة بعدما تجاوز نظيره «الهلال» 3-2، وقد انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، في مباراة متكافئة في أغلب مراحلها، كما تأهل فريق «Eagles» بعد انسحاب نظيره «هاتريك أكاديمي»، وفي آخر مباريات اليوم تغلب فريق «الرقة» على نظيره التضامن 3-1.



الرقبة: أجواء أخوية



من جهته، أكد طلال الرقبة أن دورة الشحومي جادت بالكثير منذ بدايتها، وقال: «تكاملت عناصر النجاح، من مباريات مثيرة وممتعة، وتنظيم رفيع، وأجواء رمضانية عامرة بروح المودة والأخوة والروح الرياضية، وهذا ما اعتدنا على مشاهدته في دورات الشحومي».

وذكر أن الأدوار النهائية ستشهد مستويات عالية، وذلك عطفا على المستويات الفنية التي قدمتها العديد من الفرق الفائزة، آملا التوفيق لجميع الفرق المشاركة.



الفضلي: تنظيم رائع



من جانبه، أكد الحكم الدولي سعد الفضلي أن دورة الشحومي في نسختها الخامس لم تشهد أي احتجاج أو اعتراض من قبل الفرق المشاركة في مباريات الدور الأول، وقال لـ «الأنباء»: «نسعد بالمشاركة في دورة الشحومي، التي تحظى باهتمام كبير لدى قطاع واسع من الشباب ومحبي كرة القدم، وشهدنا مستويات متميزة من أغلب الفرق المشاركة».



وأشاد الفضلي بالتنظيم الاحترافي للجنة المنظمة، مضيفا: الدورة جاءت ناجحة بكافة المقاييس، ولعلها أصبحت أفضل الدورات الرمضانية في الكويت من حيث المنافسة، أو اللاعبين المشاركين، أو المفاجآت الكبيرة التي سوف يعلن عنها في حينه، ونتمنى مزيدا من التقدم والنجاح لدورة الشحومي في السنوات المقبلة.



ختام الدور الأول



هذا، وتتواصل منافسات دورة الشحومي في يومها الخامس التي تشهد ختام الدور الأول بإقامة 6 لقاءات ضمن مواجهات دور الـ 64، حيث يلتقي «الصعب» مع choose stars في الـ 8:40 مساء، يعقبها في الـ 9:10 مساء لقاء «قلب الأسد» مع «ناجي»، فيما يواجه «كويت سيتي» نظيره «إشبيلية» في الـ 9:40 مساء، وفي رابع المباريات يلتقي فريق المرحوم عبدالله الحسيني مع «lakers» في الـ 10:10 مساء، وفي الـ 10:40 مساء يلعب «الزعيم» مع فريق عمر بن الخطاب، وفي آخر لقاءات اليوم الخامس يلتقي فريق هويدي الماجدي مع نظيره فريق المرحوم مرزوق مبارك العيسى في الـ 11:10 مساء.