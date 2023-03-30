

سجل الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي ثنائية جديدة وقاد منتخب بلاده للفوز على ضيفه الإسباني 2-0 الثلاثاء ملحقا به خسارته الأولى بإشراف مدربه الجديد لويس دي لا فوينتي، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.



وتصدرت اسكتلندا المجموعة بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط، متقدمة بفارق 3 نقاط عن إسبانيا، فيما يحتل النرويج المركز الرابع بعد تعادله جورجيا 1-1.



ويتأهل مباشرة إلى النهائيات المقررة صيف 2024 في ألمانيا بطل ووصيف كل من المجموعات العشر إضافة الى ثلاثة منتخبات عبر دوري الأمم الأوروبية والبلد المضيف.



فعلى ملعب «هامبدن بارك»، افتتحت اسكتلندا التسجيل بعد مرور 7 دقائق بواسطة ماكتوميناي، وأضاف ماكتوميناي الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه مع بداية الشوط الثاني (51).



وفي المجموعة الرابعة، عوضت كرواتيا تعادلها مع ويلز 1-1 في الجولة الأولى بفوزها على مضيفتها تركيا 2-0، سجلهما لاعب وسط تشلسي الانجليزي ماتيو كوفاتشيتش (20 و45+4).



وتصدرت كرواتيا، وصيفة مونديال روسيا 2018 وثالثة قطر 2022، المجموعة برصيد 4 نقاط متساوية مع ويلز الفائزة على ضيفتها لاتفيا 1-0 بهدف كيفر مور (41).



وتجمد رصيد تركيا، التي عادت بفوز ثمين من أرمينيا 2-1 في مستهل التصفيات، عند 3 نقاط في المركز الثالث، فيما غابت الأخيرة عن منافسات هذه الجولة.



وفي المجموعة التاسعة، سقطت كوسوفو الثالثة في فخ التعادل للمباراة الثانية تواليا أمام أندورا 1-1، بعد تعادلها مع إسرائيل بالنتيجة ذاتها في الجولة الأولى.