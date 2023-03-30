

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



اقتنص منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا صدارة المجموعة الرابعة في تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار خلال يناير المقبل، بالفوز على مضيفه مالاوي 4-0، وذلك على ملعب بينجو بالعاصمة ليلونجوي ليقفز إلى الصدارة برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن غينيا، فيما احتلت مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع إثيوبيا متذيل الترتيب. وجدد «الفراعنة» فوزهم ذهابا 2-0 بالقاهرة قبل 4 أيام، حيث سجل له طارق حامد في الدقيقة (4) وأحرز عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة (16) وأضاف محمد صلاح الثالث في الدقيقة (20) ثم سجل أحمد مصطفى «زيزو» الهدف الرابع في الدقيقة (50).