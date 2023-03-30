

محمد الجلاهمة



نفذ رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حملة امس الأول أسفرت عن ضبط وافد آسيوي ضبط متنكرا في زي نسائي (نقاب) للتسول وعثر بحوزته على أكثر من 1500 دينار قال انه حصاد تسوله منذ بداية شهر رمضان المبارك.



هذا، وتمت مصادرة المبلغ الذي تحصل عليه الوافد وجار احالته الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بمصادرة الاموال ومن ثم ابعاده عن البلاد. من جهة اخرى، ألقى رجال مباحث الاقامة القبض على 5 متغيبين و3 عمالة سائبة و2 بدون إثبات، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ اللازم بحقهم.