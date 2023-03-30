اكتشف فريق من علماء الحفريات الصينيين مع نظرائهم الأميركيين فصيلة مفترسة منقرضة من الباندا العملاقة التي تتميز بأطراف طويلة وقدرات ممتازة على الركض.



وعلى الرغم من أن الباندا العملاقة الآكلة للنباتات تعتبر الوحيدة من جنسها ونوعها الموجودة حاليا، فإنها تنتمي إلى فصيلة كانت مزدهرة قبل ملايين السنين.



وحدد الباحثون من معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم والمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي جنسا جديدا لأحد الأقارب المنقرضة للباندا العملاقة. وتم وصف هذا الجنس الجديد، المسمى «هوراكان»، بناء على كمية كبيرة من المواد الأحفورية التي عثر عليها في كل من أميركا الشمالية وشرقي آسيا.



ويعتقد أن جنس «هوراكان» ظهر خلال فترة أواخر العصر الميوسيني، التي يرجع تاريخها إلى ما يتراوح بين 11.6 و 5.3 ملايين سنة، واكتشفت أقدم حفريات لأنواع هذا الجنس في حوض لينشيا بمقاطعة قانسو الصينية، وفقا لدراسة نشرت مؤخرا في مجلة «المتحف الأميركي للمبتدئين».